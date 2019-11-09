Дж. Ларссон: был немного удивлён, что за фол на мне не назначили пенальти

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Пенальти в первом тайме на мне был. Я почувствовал касание — защитник ударил меня по ноге, и я упал. Контакт был чистым. Не знаю, как они использовали VAR. Но это футбол, самое главное — что мы выиграли матч, о пенальти я много не думал. Хотя и был немного шокирован, что не назначили пенальти за фол на мне. Но нельзя думать об этом долго во время игры, ведь необходимо быть сконцентрированным на матче, так что я быстро забыл этот момент.
Вам показалось, что в середине второго тайма «Спартак» немного потерял контроль над игрой? Может, мы и потеряли немного в контроле, но после этого мы вернули всё в свои руки. Это показывает нашу силу. Конечно, две красные карточки соперника нам помогли, но в целом мы контролировали игру, хотя и была пара моментов, где нам не хватило концентрации.
Хотелось забить больше, был шанс это сделать, но помешал офсайд. В футболе у тебя иногда получается, а иногда нет. Мне просто надо продолжать делать то, что я делаю, и голы придут», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 9 ноября 2019
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