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Карпин спорил с Карасёвым, фанат плакал после матча. Фото поражения «Ростова»

Сергей Карасёв и Валерий Карпин
Карпин спорил с Карасёвым, фанат плакал после матча. Фото поражения «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

9 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Тамбов». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон на 7-й минуте. В начале второго тайма форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе сравнял счёт. Победный гол забил нападающий гостей Владимир Обухов на 70-й минуте.

Победная серия «Тамбова» в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее команда Сергея Первушина на выезде обыграла «Сочи» (2:1) и дома разгромила «Уфу» (3:0). «Ростов» теряет очки во втором матче подряд. В предыдущем туре подопечные Валерия Карпина в гостях сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2).

«Ростов», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (17) — 13-е.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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