Ларссон ответил на слова Кузнецова о заслугах прежнего штаба в его голах
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал высказывание бывшего тренера команды Сергея Кузнецова, выразившего уверенность, что улучшение результативности футболиста является заслугой прежнего штаба красно-белых.
«Кузнецов сказал, что в моих голах есть его заслуга? Даже если я начал забивать после того, как пришёл Тедеско, я и тогда прислушивался к мнению Кузнецова. Он давал мне хорошие советы, но причина не только в этом. Я не могу сказать, что всё получается из-за него, но он помог мне», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Ларссон перешёл в «Спартак» минувшим летом. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний форвард провёл 12 матчей, в которых отметился 4 голами.
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