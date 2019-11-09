Ларссон ответил на слова Кузнецова о заслугах прежнего штаба в его голах

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал высказывание бывшего тренера команды Сергея Кузнецова, выразившего уверенность, что улучшение результативности футболиста является заслугой прежнего штаба красно-белых.



«Кузнецов сказал, что в моих голах есть его заслуга? Даже если я начал забивать после того, как пришёл Тедеско, я и тогда прислушивался к мнению Кузнецова. Он давал мне хорошие советы, но причина не только в этом. Я не могу сказать, что всё получается из-за него, но он помог мне», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



Ларссон перешёл в «Спартак» минувшим летом. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний форвард провёл 12 матчей, в которых отметился 4 голами.

Дж. Ларссон: был немного удивлён, что за фол на мне не назначили пенальти