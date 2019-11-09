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Победный гол ударом с лёта — в видообзоре матча «Саутгемптон» — «Эвертон»

Победный гол ударом с лёта — в видообзоре матча «Саутгемптон» — «Эвертон»
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Эвертона» Том Дэвис, отличившийся на 4-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс. Победу команде из Ливерпуля принёс форвард Ришарлисон, забив ударом с лёта на 75-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Эвертон» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды Марку Силвы 14 очков. «Саутгемптон» (8) располагается на предпоследнем, 19-м месте.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».

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