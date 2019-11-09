«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» — главные разочарования осени в АПЛ

Чемпионат Англии, как и другие европейские первенства, с каждой неделей набирает обороты. После 11-ти туров мы уже понемногу соотносим собственные предсезонные ожидания от игры команд с тем, что они демонстрируют в неизбежно наступившей действительности. В этой связи чьи-то промежуточные результаты соответствуют нашим чаяниям, а чьи-то даже превосходят их. Но так уж устроен спорт, что поражения – его неотъемлемая часть. Поэтому нельзя обойтись и без тех, кто, так или иначе, разочаровывает. По крайней мере, пока.

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«Тоттенхэм»

Если сравнивать результаты и уровень игры в прошлом сезоне с тем, что мы видим сейчас, то, пожалуй, наиболее разочаровывающий старт выдал именно «Тоттенхэм». «Шпоры» уже традиционно для себя закончили предыдущий чемпионат в первой четверке Премьер-Лиги и, кроме того, стали финалистами Лиги Чемпионов. С одной стороны, Почеттино снова остался без трофеев, с другой — его команда в очередной раз доказала свою конкурентоспособность, показывая при этом очень интересный футбол.

Учитывая тот факт, что с января 2018 года (когда пришел Лукас Моура) до лета 2019-го, «Тоттенхэм» не сделал ни одного приобретения, а так же многочисленные травмы по ходу сезона, подобный результат можно считать выдающимся. (Для сравнения, остальные клубы из топ-6 за два трансферных окна потратили 612 млн евро, из которых почти 400 пришлись на долю «Челси» и «Ливерпуля»). Таким образом, располагая лишь внутренними ресурсами без усиления извне, Почеттино удалось построить довольно самобытную команду, игровая идентичность которой стала ее главным оружием.

Сейчас же ситуация складывается так, что чем больше достоинств «Тоттенхэма» последних лет вы замечаете, тем больше разочаровываетесь в этом сезоне. Еще летом казалось, что, вернувшись на трансферный рынок, «шпоры» получат свежую кровь и станут только сильнее. В действительности же получается наоборот, и команда впервые с 2014-го года к ноябрю находится в нижней половине турнирной таблицы. Самое неприятное это то, что текущий уровень их игры (за исключением отдельных неплохих отрезков), в принципе соответствуют такому положению вещей.

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«Тоттенхэм» испытывает проблемы фактически в каждой линии, и Почеттино до сих пор от матча к матчу приходится вносить существенные кадровые изменения. Складывается впечатление, что на данный момент команда просто не в состоянии навязывать противникам свою игру и диктовать условия. Причем это характерно не только для встреч с представителями топ-6, но и с командами уровня «Эвертона». В среднем 30% действий от общего игрового времени матча происходит на трети поля «Тоттенхэма», а средний процент владения мячом составляет – 55. К слову, эти показатели являются худшими для «шпор», начиная с 2014 года, когда их и возглавил аргентинский специалист.

В «Тоттенхэме» образца нынешнего сезона нет лидера способного повести команду за собой и тем самым хотя бы частично решить ее проблемы. Критика, главным образом, обрушивается на Эриксена, от которого ожидали гораздо большего и теперь обвиняют не только в неспособности соответствовать некогда заданной планке, но и нежелании играть за клуб. Однако датчанин, отнюдь, не является причиной всех бед, и делать из него крайнего было бы несправедливым. Проблема в том, что и другие игроки не проявляют своих лучших качеств. Что-то в подходе Почеттино перестало работать.

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Может ли аргентинец исправить ситуацию и стабилизировать результат? Думаю, что в определенный момент кризис будет преодолен, однако уже очевидно, что к тому времени «Тоттенхэм» (даже при оптимистичном сценарии) едва ли сможет претендовать на что-то большее, чем место в топ-4. Что касается европейской кампании, то делать прогнозы на ее результат так рано просто не имеет смысла. Впрочем, и здесь сейчас лондонцы явно не выглядят фаворитами. Если Почеттино удастся избежать провала на этом фронте, и команда выйдет из группы со второго места, то трудно предположить, как далеко «шпоры» пройдут по сетке. Скорее всего, никто не удивится, если их выбьют в 1/8– 1/4 финала. Во всяком случае, прошлогоднее достижение — право играть в решающем матче турнира пока выглядит маловероятным.

Как бы дальше ни складывался сезон, существует большая вероятность, что по его окончании Маурисио Почеттино в любом случае покинет клуб. Парадокс подобного развития событий заключается в том, что, если так произойдет, то, за годы работы в «Тоттенхэме» наивысшие достижения команды станут для него одновременно и самым большим разочарованием. Финалист Кубка Футбольной лиги 2014/15, серебряные медали Премьер-Лиги 2016/17 и, наконец, финалист Лиги Чемпионов 2018-2019. Становиться вторым зачастую намного больнее и обиднее, чем выбыть на более ранней стадии турнира или, например, просто решить задачу выхода в еврокубки на следующий год.

«Манчестер Юнайтед»

Глядя на «Манчестер Юнайтед» сегодняшнего дня, трудно предположить, что еще сравнительно недавно эта команда была одной из самых сильных в Европе. Манки под руководством Фергюсона выигрывали чемпионат Англии и Лигу Чемпионов. Порой их победы воспринимались так же естественно, как и природные явления. «Юнайтед» того образца мог решать задачи самого высокого порядка. Даже в периоды спада или по ходу тяжелейших матчей часто казалось, что сэр Алекс, не просто тренер, но шаман, который в нужный, только ему известный момент, достанет свой бубен, и выскочивший на замену Сульшер забьет решающий гол.

Понятно, что художественные эпитеты в некоторой степени идеализируют прошлое, но все же «Манчестер Юнайтед» эпохи Алекса Фергюсона был легендарным. С тех пор изменилось очень многое. В клуб приходили разные тренеры, от скромного и неуверенного в себе Мойеса, до одного из самых титулованных в мире специалистов – Моуринью. Однако, кто бы ни возглавлял команду, в конечном итоге, она была обречена стать блеклой тенью себя в прошлом.

Зимой 2018-го после того, как от работы был отстранён Жозе Моуринью, исполняющим обязанности главного тренера стал Уле Гуннар Сульшер, человек проведший в структуре клуба долгие годы. К тому моменту команда была измучена внутренними раздорами, отсутствием результатов и во многом даже собственным тренером. Поэтому задачей норвежца, в первую очередь, было стабилизировать обстановку внутри коллектива и постараться задействовать лучшие качества имеющихся в его распоряжении футболистов. Вероятно, особенно это касается Поля Погба. Тем не менее, первоначальный результат намного превзошел ожидания. В 8-ми первых матчах Сульшер одержал 8 побед, тем самым установив новый рекорд в истории клуба.

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Однако в том-то и шутка, что эффект «новой метлы» всегда довольно непродолжительный, потому что постепенно эта самая метла перестает быть новой. Так вышло и на этот раз. Правда уже 28 марта 2019 года Сульшер перестал быть лишь исполняющим обязанности, полноценно заняв должность главного тренера «Манчестер Юнайтед».

В общем, перед стартом нового сезона вопросов касательно будущего команды было больше, чем ответов. Но природа великого клуба такова, что в каком бы состоянии он ни находился (спросите болельщиков «Милана» или «Арсенала»), вокруг него всегда витает ощущение, что трудности временны, и конец им вот-вот наступит. Несмотря на все объективные контрдоводы, «Юнайтед» — не исключение.

Сульшер, безусловно, один из символов успешного и сильного «Манчестера». Его любят и уважают. В этой связи еще до старта текущего первенства нельзя было не провести параллель с «Челси» и Фрэнком Лэмпардом. Возможно, это сравнение лишь усиливает разочарования от того, как складывается для «МЮ» новый сезон. В то время, как лондонский клуб от матча к матчу побеждает своих соперников и занимает четвертую строчку в таблице, команда из Манчестера продолжает страдать. И похоже, не только на поле, но и за его пределами. За 11 туров манкунианцы одержали лишь 3 победы в чемпионате Англии и при этом потерпели 4 поражения. В их активе всего 13 очков. Это худший результат с сезона 1986/87 – тогда их было 11 за аналогичный период.

Возвращаясь к параллели с Лэмпардом, думаю, Сульшер с радостью бы обменял свои две победы над ним на ту игру, которую показывает «Челси».

Однако реальность такова, что нынешний «Манчестер» не может соответствовать большим ожиданиям. Возможно, в первую очередь, по составу и ментальности игроков. Трудно, например, представить себе во времена Фергюсона многомиллионного Погба, игра которого зависит от его настроения. Шмейхель прав, когда говорит, что складывается впечатление, будто многим футболистам «Юнайтед» все равно, выиграет команда, или нет.

Еще не закончилась осень, но уже становится очевидным, что обозримый максимум «Юнайтед» в чемпионате Англии – это зона Лиги Европы.

«Тоттенхэм» и «Манчестер» команды очень непохожие, и природа их кризиса, вероятно, разная. Вполне возможно, что затяжной спад «шпор» — это следствие прошлого изнурительного сезона, который измотал их в эмоциональном плане. Если это так, то команда, рано или поздно, преодолеет кризис. Качество игроков в целом позволяет на это надеяться.

Проблемы же «Манчестера» кажутся системными. За команду играют многие из тех, кто в лучшие времена, в принципе, не имели бы на это право. На данную минуту при текущем положении вещей трудно представить, что Сульшер исправит ситуацию без серьезной чистки состава и новых приобретений. Неизвестно также, тот ли человек сам Уле Гуннар, кто в принципе может это сделать.