Тедеско рассказал, как «Спартак» проведёт паузу на матчи сборных

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как столичный клуб проведёт паузу на матчи сборных.

«У нас в команде немало ребят, которые уезжают в сборные. В первую очередь я желаю им удачи и здоровья, чтобы все вернулись без травм. Мы воспользуемся паузой, чтобы уделить больше внимания индивидуальной работой с футболистами, в частности с молодыми игроками, которые остаются в команде. Сейчас у нас был плотный, «английский» график, поэтому на это просто не было времени», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Во время ноябрьской международной паузы сборная России проведёт два заключительных матча в отборочном этапе чемпионата Европы—2020. Встреча с Бельгией состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20:00 мск. Игра с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.