Тедеско: никаких психологических проблем у Шюррле нет

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ (2:0) поделился мнением о немецком полузащитнике красно-белых Андре Шюррле.
«Мы разговариваем с ним каждый день: никаких проблем у него нет. Тем более психологических. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвётся в бой. На неделе он пропустил несколько тренировок из-за травмы, поэтому и не попал в стартовый состав, плюс у нас есть Джордан и Понсе – они тоже сыграли неплохо. Но Шюррле прекрасно вышел на замену и помог команде», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке.
- 10 ноября 2019
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
09:28
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
09:00
-
08:22
-
07:41
-
07:24
-
01:51
-
01:28
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:15
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:51
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:56