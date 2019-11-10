Тедеско: никаких психологических проблем у Шюррле нет

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ (2:0) поделился мнением о немецком полузащитнике красно-белых Андре Шюррле.

«Мы разговариваем с ним каждый день: никаких проблем у него нет. Тем более психологических. Он прекрасно себя чувствует и всегда рвётся в бой. На неделе он пропустил несколько тренировок из-за травмы, поэтому и не попал в стартовый состав, плюс у нас есть Джордан и Понсе – они тоже сыграли неплохо. Но Шюррле прекрасно вышел на замену и помог команде», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке.