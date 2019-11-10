«Оренбург» — «Уфа»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 10 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.



Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.



Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Алиев, Емельянов, Фольмер, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Сафьян и Антон Кобзев (оба — Москва). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).