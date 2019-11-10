«Арсенал» — «Зенит»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 10 ноября, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Зенит». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Зенит» на «Чемпионате»
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).
«Зенит» набрал 33 очка в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (19) — на 7-м месте.
С полным календарём матчей РПЛ сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
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