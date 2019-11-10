«Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства России
В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Уже на пятой минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Леон Сабуа. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник московского «Локомотива» Николай Титков, забив гол, сравнял счёт. Через 11 минут защитник Ираклий Манелов вновь вывел краснодарскую команду вперёд.
«Краснодар» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице российского молодёжного первенства. Московский «Локомотив» (27) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 35 очков в 16 матчах.
- 10 ноября 2019
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