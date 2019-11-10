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«Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства России

«Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 16-го тура молодёжного первенства России «Локомотив» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Уже на пятой минуте счёт открыл нападающий «Краснодара» Леон Сабуа. В начале второго тайма, на 47-й минуте, полузащитник московского «Локомотива» Николай Титков, забив гол, сравнял счёт. Через 11 минут защитник Ираклий Манелов вновь вывел краснодарскую команду вперёд.

«Краснодар» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице российского молодёжного первенства. Московский «Локомотив» (27) — на 6-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Динамо», набравшее 35 очков в 16 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 16-й тур
10 ноября 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар-мол.
Краснодар
0:1 Сабуа – 5'   1:1 Титков – 47'   1:2 Манелов – 58'
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