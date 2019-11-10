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Невероятный перформанс от «Эстудиантеса» с горящим львом. Видео

Невероятный перформанс от «Эстудиантеса» с горящим львом. Видео
Футбол / Южная Америка 0

Вчера, 9 ноября, аргентинский «Эстудиантес» впервые за последние 13 лет сыграл на своём стадионе «Сьюдад де ла Плата». Столь значимое событие для клуба случилось в матче 13-го тура чемпионата страны с «Тальерес Кордоба».

По случаю возвращения на стадион клуб подготовил для болельщиков красочный перформанс. На крыше арены появился горящий лев, который совершил небольшую прогулку по «Сьюдад де ла Плата».

Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.

Матч между «Эстудиантесом» и «Тальерес Кордоба» завершился победой хозяев со счётом 1:0. Единственный гол во встрече уже на 2-й минуте забил полузащитник Мануэль Кастро. В турнирной таблице чемпионата Аргентины «Эстудиантес», набрав 22 очка, занимает 5-е место, «Тальерес Кордоба» (19) — 11-й.

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