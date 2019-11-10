«Атлетико» обыграл «Эспаньол» и вышел на третье место в Примере

В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Эспаньол» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Ему ассистировали Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Серхи Дардер с передачи Виктора Санчеса. В концовке первого тайма мадридский клуб восстановил равновесие благодаря голу Анхеля Корреа, которому ассистировал Альваро Мората. На 58-й минуте «Атлетико» вывел вперёд Мората с паса Витоло. Окончательный счёт в концовке матча установил Коке с передачи Диего Косты.

«Атлетико», набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — на 19-м месте.