«Атлетико» обыграл «Эспаньол» и вышел на третье место в Примере
В матче 13-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Эспаньол» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Ему ассистировали Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.
Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Серхи Дардер с передачи Виктора Санчеса. В концовке первого тайма мадридский клуб восстановил равновесие благодаря голу Анхеля Корреа, которому ассистировал Альваро Мората. На 58-й минуте «Атлетико» вывел вперёд Мората с паса Витоло. Окончательный счёт в концовке матча установил Коке с передачи Диего Косты.
«Атлетико», набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (8) — на 19-м месте.
- 10 ноября 2019
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:24
-
20:22
-
20:21
-
20:17
-
20:12
-
20:11
-
20:09
-
20:05
-
20:05
-
19:51
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
19:11
-
19:08
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:39
-
18:26
-
18:13
-
18:06
-
18:05
Партнерский контент