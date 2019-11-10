Ротенберг в VIP, оскал Ари и травма Крыховяка. Фото с матча «Локо» — «Краснодар»

10 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счётом 1:1. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым (Санкт-Петербург). Его ассистентами были Валерий Данченко (Уфа) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).



Счёт был открыт на 41-й минуте. Автором забитого мяча стал Гжегож Крыховяк. Алексей Миранчук со штрафного пробил поверх стенки, мяч угодил в перекладину и отскочил во вратарскую, а Крыховяк добил в пустые ворота. В концовке тайма краснодарский клуб восстановил равновесие, отличился Маркус Берг. Ари с правого края вошёл в штрафную и вырезал передачу в центр, Берг опередил Живоглядова и пробил в дальний угол.



«Локомотив», набрав 31 очко, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (30) — на 5-м месте.



Лучшие кадры с матча «Локомотив» – «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.