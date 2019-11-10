«Фрайбург» обыграл «Айнтрахт» и вошёл в топ-4 в Бундеслиге

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Фрайбург» обыграл «Айнтрахт» со счётом 1:0. Встреча состоялась во Фрайбурге на стадионе «Шварцвальд-Штадион». Обслуживал матч арбитр Феликс Брих. Его ассистентами были Марк Борш и Штефан Лупп.

Единственный гол был забит на 77-й минуте. Автором забитого мяча стал Нильс Петерсен, которому ассистировал Джан-Лука Вальдшмидт.

В конце матча защитник «Айнтрахта» Давид Абрахам врезался в главного тренера «Фрайбурга» Кристиана Штрайха, уронив его на газон. Поступок Абрахама спровоцировал массовую драку.

«Фрайбург», набрав 21 очко, вышел на четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Айнтрахт» (17) — на 9-м месте.

В 12-м туре «Фрайбург» на выезде сыграет с «Байером», а «Айнтрахт» на своём поле встретится с «Вольфсбургом». Матчи состоятся 23 ноября.