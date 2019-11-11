Форвард «Шахтёра» Мораес: мы продолжим вместе бороться с расизмом и победим

Нападающий донецкого «Шахтёра» Жуниор Мораес в своём «инстаграме» прокомментировал инцидент, произошедший во время матча 14-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо» (1:0).
Во втором тайме болельщики начали оскорблять полузащитника «горняков» Тайсона на расовой почве. В ответ бразилец показал фанатам средний палец руки и выбил мяч в их сторону. После этого инцидента главный арбитр встречи принял решение увести команды в подтрибунное помещение. Покидая поле, Тайсон расплакался. Когда матч возобновился, арбитр показал игроку «Шахтёра» красную карточку.
«Трудно поверить, что есть люди, которые ощущают себя лучше других из-за своего цвета кожи. Мне очень жаль, что я стал свидетелем подобного сегодня, и желаю своим товарищам Тайсону и Дентиньо много сил! Мы продолжим бороться вместе и победим! Нет расизму!» — написал Мораес.
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