Егоров: вторая жёлтая карточка была показана Зуеву ошибочно
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал решение главного арбитра матча 16-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» (0:1) Евгения Турбина удалить полузащитника казанцев Александра Зуева после столкновения с защитником московского клуба Владимиром Рыковым.
«Наше мнение: вторая жёлтая карточка была показана Зуеву ошибочно. Арбитр дал эту карточку с подсказки ассистента, который неверно расценил момент, сказав, что Зуев нарушил на Рыкове. Но на видео видно, что Владимир сам подставил ногу», — передаёт слова Егорова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
«Динамо» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 18 очков, «Рубин» расположился на 14-м месте (17).
- 11 ноября 2019
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