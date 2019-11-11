Сборные Германии, Бельгии и Испании представили форму к Евро-2020
Сборные Германии, Бельгии и Испании представили домашнюю форму на предстоящий чемпионат Европы 2020 года.
В презентации формы сборной Германии поучаствовал Тони Кросс, Испании — Альваро Мората, Бельгии — Миши Батшуайи.
Сборные Бельгии и Испании уже обеспечили себе выход на чемпионат Европы—2020, команды занимают первое место в своих группах на текущий момент.
Команда сборной Германии ещё не оформила себе прямую путёвку на Евро-2020. Подопечные Йоахима Лёва лидируют в группе С отборочного турнира с 15 очками в активе после 6 матчей. Сборной Германии предстоит сыграть два домашних матча. Первый матч пройдёт со сборной Беларуси, который состоится 16 ноября, второй — со сборной Северной Ирландии, который будет сыгран 19 ноября.
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