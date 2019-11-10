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Ахметов довызван в сборную России

Ахметов довызван в сборную России
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был довызван в расположение сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино. Об этом сообщается в «твиттере» национальной команды.

«Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение. Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении команды», — сказано в сообщении в «твиттере» сборной России.

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