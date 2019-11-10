Ахметов довызван в сборную России
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов был довызван в расположение сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино. Об этом сообщается в «твиттере» национальной команды.
«Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов сегодня вечером присоединится к сборной России на учебно-тренировочном сборе в Сочи. Это связано с тем, игрок «Локомотива» Дмитрий Баринов получил мышечное повреждение. Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении команды», — сказано в сообщении в «твиттере» сборной России.
Бакаев: почему выиграть Евро нереально? Это возможно
- 10 ноября 2019
-
19:11
-
19:08
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:39
-
18:26
-
18:13
-
18:06
-
18:05
-
18:03
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:35
-
17:32
-
17:25
-
17:22
-
17:12
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:49
-
16:32
-
16:22
-
16:21
-
16:01
-
15:55
-
15:53
Партнерский контент