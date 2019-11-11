Украинская Премьер-лига осудила проявления расизма на матче «Шахтёр» — «Динамо»

Пресс-служба украинской Премьер-лиги выступила с заявлением по поводу инцидента с проявлениями расизма во время матча 14-го тура чемпионата Украины «Шахтёр» — «Динамо» (2:1).

«Украинская Премьер-Лига строго осуждает любые проявления расизма на стадионах и вне их и призывает к толерантности.



В последние годы искоренение расизма, дискриминации и нетерпимости в футболе стало приоритетным направлением работы УЕФА. Европейский футбольный союз максимально использует широкие платформы, чтобы твердо заявить: «Нет расизму».



УПЛ вполне солидарна с Европейским футбольным союзом и категорически осуждает любые проявления расизма на стадионах Украины и вне их.



УПЛ глубоко сожалеет об инциденте, который произошёл во время матча между «Шахтёром» и «Динамо» 10 ноября в Харькове. Этот случай показывает, что мы должны укрепить диалог с клубами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. УПЛ верит, что компетентный дисциплинарный орган будет расследовать это дело как приоритетное и привлечёт к ответственности всех виновных лиц в соответствии с действующим законодательством и правилами», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УПЛ.