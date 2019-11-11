«Реал» сыграет с «Валенсией» в Суперкубке Испании, «Барселона» — с «Атлетико»

Состоялась жеребьёвка матчей 1/2 финала Суперкубка Испании — 2020. За выход в финал турнира мадридский «Реал» поборется с «Валенсией», а «Барселона» — с мадридским «Атлетико».



Все матчи пройдут в Саудовской Аравии на стадионе «Спортивный город имени короля Абдаллы» в городе Джидде. Стадион вмещает 62 тыс. зрителей.



Ранее стало известно, что Суперкубок Испании в течение трёх сезонов будет проходить в Саудовской Аравии, которая заплатит за право проведения соревнованиё € 40 млн. Королевская федерация футбола Испании потребовала по контракту, чтобы женщины имели неограниченный доступ на стадионы во время проведения турнира.



Напомним, 22 декабря в Эр-Рияде состоится матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Лацио».

Суперкубок Испании в течение трёх сезонов будет проходить в Саудовской Аравии