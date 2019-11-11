Суперкубок Испании в течение трёх сезонов будет проходить в Саудовской Аравии

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) утвердила место проведения Суперкубка Испании в 2020, 2021 и 2022 годах, сообщает AS.



По информации источника, в течение трёх следующих лет турнир будет проходить в Саудовской Аравии, которая заплатит за право проведения соревнования € 40 млн. Посредником в переговорах между сторонами выступил защитник «Барселоны» Жерар Пике. Отмечается, что Королевская федерация футбола Испани потребовала по контракту, чтобы женщины имели неограниченный доступ на стадионы во время проведения турнира. Ранее сообщалось, что испанское правительство не рекомендует RFEF соглашаться на предложение Саудовской Аравии из-за нестабильной ситуации в регионе.



Напомним, Суперкубок Испании—2020 пройдёт с 8 по 12 января. В турнире примут участие «Барселона», «Валенсия», мадридский «Атлетико» и «Реал».

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