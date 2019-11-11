Украинский борец: расизм — позор для страны, которая выбрала европейский вектор

Украинский борец депутат Жан Беленюк прокомментировал расистский скандал, который разразился во время матча 14-го тура чемпионата Украины между донецким «Шахтёром» и киевским «Динамо» (1:0).

«Расизм — это позор для страны, которая выбрала европейский вектор направления. Для страны, которая желает жить достойно и цивилизованно!

Футбольный матч «Шахтёр» — «Динамо» был остановлен из-за проявлений расизма в адрес игроков. Мне очень обидно и грустно видеть, что в современном развитом украинском обществе есть люди, которые превозносят себя путём унижения других. Которым нечем похвастаться, кроме цвета кожи. Ни знаниями, ни достижениями, ни успехами, ни поступками. Это позор не только для болельщиков и людей, которые оскорбляют других, но и для всей страны!

Считаю категорически недопустимыми подобные инциденты. Расизму и дискриминациям не место ни на футбольном поле, ни в парламенте, ни на улицах города!" — написал Беленюк на своей странице в «Инстаграме».