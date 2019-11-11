Ракитич получил травму на тренировке «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич не сможет сыграть в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Словакии. Хорватский хавбек получил повреждение на тренировке каталонского клуба и в ближайшее время пройдёт обследование в расположении сборной.



«Боюсь, не смогу помочь команде, но уверен, что мои товарищи добьются успеха и без меня», — приводит слова Ракитича EFE.



Сборная Хорватии набрала 14 очков в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е квалификации Евро-2020. Национальная команда Словакии (10) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются сборные Венгрии, Уэльса и Азербайджана.



Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года

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