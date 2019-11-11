Ракитич получил травму на тренировке «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» и сборной Хорватии Иван Ракитич не сможет сыграть в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Словакии. Хорватский хавбек получил повреждение на тренировке каталонского клуба и в ближайшее время пройдёт обследование в расположении сборной.
«Боюсь, не смогу помочь команде, но уверен, что мои товарищи добьются успеха и без меня», — приводит слова Ракитича EFE.
Сборная Хорватии набрала 14 очков в 7 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е квалификации Евро-2020. Национальная команда Словакии (10) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе Е являются сборные Венгрии, Уэльса и Азербайджана.
Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года
Ракитич шёл пешком из аэропорта Барселоны в связи с протестами
- 11 ноября 2019
-
23:55
-
23:55
-
23:39
-
23:36
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:46
-
22:32
-
22:22
-
22:14
-
21:55
-
21:28
-
21:27
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:32
-
20:22
-
20:14
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:16
-
19:09
-
18:46
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:18
-
18:04
Партнерский контент