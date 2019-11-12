Крал: Тедеско — отличный тренер, он подходит нашей молодой команде

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал рассказал, что изменилось в команде после прихода нового главного тренера Доменико Тедеско.



«Его появление помогло нам. Когда приходит новый тренер, все мотивированы и хотят показать, что они должны быть в стартовом составе. То же самое случилось со „Спартаком“. Это придало нам новый импульс. Мы видим, что поднимаемся. У нас теперь немного другая тактика, и это идёт команде на пользу.



Я чувствую доверие тренера, доволен работой. Надеюсь, так будет и дальше. Мне просто нужно доказывать выступлениями на поле, что я достоин быть здесь, и всё будет хорошо. Тедеско — отличный тренер, несмотря на молодость. В 34 года он уже имеет большой опыт, например, с „Шальке“. Думаю, он подходит нашей молодой команде», — приводит слова Крала iSport.cz.



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