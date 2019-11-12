Кьеллини: я был фанатом «Милана», но с годами стал умнее

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что в детстве поддерживал другую итальянскую команду.

«К сожалению, я был фанатом «Милана», но это прошло. С годами стал умнее. Мальдини был моим любимым игроком того времени.

У меня есть брат-близнец, он был фанатом «Ювентуса», я — «Милана», чтобы быть против него в этом. Можете себе представить, как он был счастлив, когда в 20-летнем возрасте меня купил «Ювентус»? Когда я переехал в Турин, сразу полюбил этот клуб. Теперь я думаю, что на этой планете трудно найти человека, который любит «Ювентус» больше, чем я», — приводит слова Кьеллини Football Italia.

Джорджо Кьеллини стал игроком «Ювентуса» летом 2004 года. В составе туринского клуба защитник сыграл более 500 матчей и выиграл 18 трофеев.