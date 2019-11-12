Ерохин: Черчесов — психолог, он знает индивидуальный подход к каждому

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча отборочного этапа Евро-2020 со сборной Бельгии и высказался о тренировочном процессе команды.

«Сегодня была более интенсивная работа. Восстановление, но в более футбольном темпе, проверяли наше состояние, чтобы подвести всех к общему. По состоянию Головина лучше спросить у него и тренерского штаба. Я первый кандидат на замену? Это его организм, он должен смотреть и ощущать, готов ли он. В сборной высокая конкуренция, у штаба будет достаточно времени посмотреть состояние каждого, от этого будут отталкиваться. Тренируем ли командный дух? Главный тренер — психолог, он всегда находит нужные слова. На теоретических занятиях может нас приободрить, знает индивидуальный подход к каждому. Это часть нашей работы. Поле отличное, условия в Сочи великолепные. Всё создано для того, чтобы мы спокойно готовились к матчу», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.