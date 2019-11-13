Источник: Неймар вновь заявил о планах вернуться в «Барселону»
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не оставил идею возвращения в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, бразильский форвард вновь посетил столицу Каталонии. Игрок присутствовал на вечеринке в честь дня рождения жены Луиса Суареса. На празднике также находился Лионель Месси. Во время празднования Неймар сообщил, что в следующем сезоне собирается реализовать свою мечту о возвращении в «Барселону».
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В дальнейшем СМИ неоднократно сообщали, что форвард не чувствует себя счастливым в команде и хочет её покинуть. Приоритетной целью Неймар ставил возвращение в «Барселону», однако трансфер так и не состоялся.
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