Источник: Неймар вновь заявил о планах вернуться в «Барселону»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не оставил идею возвращения в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, бразильский форвард вновь посетил столицу Каталонии. Игрок присутствовал на вечеринке в честь дня рождения жены Луиса Суареса. На празднике также находился Лионель Месси. Во время празднования Неймар сообщил, что в следующем сезоне собирается реализовать свою мечту о возвращении в «Барселону».

Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В дальнейшем СМИ неоднократно сообщали, что форвард не чувствует себя счастливым в команде и хочет её покинуть. Приоритетной целью Неймар ставил возвращение в «Барселону», однако трансфер так и не состоялся.