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Защитник «Ливерпуля» Робертсон пропустит до двух недель из-за травмы лодыжки

Защитник «Ливерпуля» Робертсон пропустит до двух недель из-за травмы лодыжки
Футбол / Евро-2020 0

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон пропустит матчи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 и будет отсутствовать в течение двух недель из-за травмы лодыжки. Об этом сообщает Daily Record.

Капитан национальной сборной Шотландии не примет участие в матчах против Казахстана и Кипра вместе с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Скоттом Мактоминаем и вингером «Борyмута» Райаном Фрейзером. Но 25-летний защитник будет присутствовать на сборах национальной команды до вылета в Никосию.

Также Робертсон пропустит матч с Казахстаном, который состоится 19 ноября, так как медицинский штаб «Ливерпуля» настоял на том, что защитнику нужно восстановиться. Под вопросом находится и участие шотландца в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас», который пройдёт 23 ноября.

Турнирная таблица отборочного этапа чемпионата Европы 2020.

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