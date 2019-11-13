Кубок «IT и Связи 2019» открыл набор любительских команд из отрасли

23 ноября 2019 года компания «Честная Лига» проведёт новогодний турнир «IT и Связи 2019» по футболу. Концепция компании «Честная Лига» такова, что побороться за кубок смогут только официально трудоустроенные сотрудники. В турнире примут участие 12 корпоративных команд крупнейших компаний России в сфере IT и связи.



Однодневный кубок будет проходить в два этапа: групповая стадия, затем стадия плей-офф. Для всех команд-участнициц помимо призовых медалей и кубков предусмотрены памятные призы от партнёров и организаторов турнира. Весь игровой день будут проводиться игры с болельщиками и розыгрыши ценных призов. Место проведения: футбольный манеж «Олимп» по адресу: Москва, Суздальская ул., 25, стр. 1, напротив вл. № 40, к. 2 (Метро «Новокосино»).



Дата и время проведения – суббота, 23 ноября 2019 года, 11:00 мск.



По вопросам участия обращаться по номеру: 8 (926) 578-96-16 Евгений.