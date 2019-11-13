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«Химки» проиграли «Ротору» в домашнем матче ФНЛ

«Химки» проиграли «Ротору» в домашнем матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Во втором тайме, на 53-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Ротора» Олег Алейник. Через восемь минут хавбек Мухаммад Султонов упрочил преимущество гостей в счёте. Таким образом, волгоградский клуб продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до девяти матчей.

В других матчах тура ФНЛ «Томь» на выезде обыграла «Текстильщик» со счётом 2:0, «Факел» проиграл «СКА-Хабаровск» (0:2), «Чайка» оказалась сильнее «Мордовии» (3:1), а ярославский «Шинник» обыграл владивостокский «Луч» (3:1).

Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20

ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Алейник – 53'   0:2 Султонов – 61'
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 2
Томь
Томск
0:1 Эдиев – 56'   0:2 Казанков – 60'
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гаджимурадов – 13'   0:2 Камилов – 90+3' (пен)
Удаления: Соловьёв – 76' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
3 : 1
Мордовия
Саранск
1:0 Леонтьев – 53'   2:0 Шайморданов – 72'   2:1 Юсупов – 81'   3:1 Безденежных – 90+2' (пен)
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 1
Луч
Владивосток
0:1 Стеклов – 32'   1:1 Алейников – 45'   2:1 Низамутдинов – 68' (пен)   3:1 Низамутдинов – 90+2'
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