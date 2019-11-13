«Химки» проиграли «Ротору» в домашнем матче ФНЛ
В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Во втором тайме, на 53-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Ротора» Олег Алейник. Через восемь минут хавбек Мухаммад Султонов упрочил преимущество гостей в счёте. Таким образом, волгоградский клуб продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до девяти матчей.
В других матчах тура ФНЛ «Томь» на выезде обыграла «Текстильщик» со счётом 2:0, «Факел» проиграл «СКА-Хабаровск» (0:2), «Чайка» оказалась сильнее «Мордовии» (3:1), а ярославский «Шинник» обыграл владивостокский «Луч» (3:1).
Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
0 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 Алейник – 53' 0:2 Султонов – 61'
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Текстильщик
Иваново
Окончен
0 : 2
Томь
Томск
0:1 Эдиев – 56' 0:2 Казанков – 60'
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Гаджимурадов – 13' 0:2 Камилов – 90+3' (пен)
Удаления: Соловьёв – 76' / нет
ФНЛ - Первый дивизион. 23-й тур
13 ноября 2019, среда. 18:30 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
3 : 1
Мордовия
Саранск
1:0 Леонтьев – 53' 2:0 Шайморданов – 72' 2:1 Юсупов – 81' 3:1 Безденежных – 90+2' (пен)
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