«Химки» проиграли «Ротору» в домашнем матче ФНЛ

В матче 23-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали волгоградский «Ротор». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Во втором тайме, на 53-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Ротора» Олег Алейник. Через восемь минут хавбек Мухаммад Султонов упрочил преимущество гостей в счёте. Таким образом, волгоградский клуб продлил беспроигрышную серию в ФНЛ до девяти матчей.



В других матчах тура ФНЛ «Томь» на выезде обыграла «Текстильщик» со счётом 2:0, «Факел» проиграл «СКА-Хабаровск» (0:2), «Чайка» оказалась сильнее «Мордовии» (3:1), а ярославский «Шинник» обыграл владивостокский «Луч» (3:1).



Турнирная таблица Футбольной национальной лиги сезона-2019/20