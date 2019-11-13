Суарес: нет ничего странного в том, что «Барселона» ищет нового нападающего

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что в каталонской команде крайне высокие требования к футболистам.



«У „Барселоны“ очень высокие требования. Здесь каждые три дня нужно сдавать экзамен, здесь не существует отдыха, потому что игрокам „Барселоны“ не прощают плохих матчей. Нелегко прийти и быстро адаптироваться в такой команде, как „Барселона“. Я уже пять лет играю под таким давлением и всегда стараюсь с ним справляться. Нет ничего странного в том, что „Барселона“ ищет нового нападающего. Такова футбольная реальность», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.



Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В текущем сезоне 32-летний уругваец принял участие в 10 матчах испанской Примеры и забил 6 голов.

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