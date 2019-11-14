Арендованный «Борнмутом» у «Ливерпуля» Уилсон рассказал, что ему пишет Клопп

Полузащитник «Борнмута» Гарри Уилсон, права на которого принадлежат «Ливерпулю», рассказал, как главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп реагирует на его игру в нынешнем сезоне.



«Я получаю сообщения от Клоппа. Он говорит, что смотрит на мою игру. После того как я забил «Манчестер Сити», он поздравил меня и написал: «Отличный штрафной удар!». Такие вещи придают уверенности. Здорово, что он следит за мной. Хорошо, когда знаешь, что о тебе не забыли, когда ты ушёл в аренду», — приводит слова Уилсона Goal.com.



Уилсон является воспитанником «Ливерпуля». Начиная с 2015 года он четыре раза уходил в аренду. В этот период он успел поиграть за «Кру Александра», «Халл Сити» и «Дерби Каунти», а минувшим летом пополнил ряды «Борнмута».



В нынешнем сезоне 22-летний хабвек принял участие в 11 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 4 голами.

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