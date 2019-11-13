Клопп в шутку убежал от Гвардиолы на встрече элитных тренеров УЕФА
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп во время разговора с журналистом в шутку убежал от наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиоле на собрании элитных тренеров УЕФА, которое состоялось в швейцарском Ньоне.
«Общался ли с я Пепе? Кто такой Пепе? А, Пеп. А он в Италии? Конечно, мы с ним общались. Мы с ним постоянно общаемся. Пеп Гвардиола идёт!» — сказал Клопп, после чего убежал.
Видео интервью Клоппа доступно в «твиттере» Sky Sports Premier League.
В 12-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и увеличил отрыв от «горожан» до девяти очков. «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. «Манчестер Сити» (25) — на 4-м месте.
Календарь игр чемпионата Англии по футболу 2019-2020
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