«Ты прав, ты африканец». Ультраправая партия вывесила баннер про Балотелли

Ультраправая политическая партия «Новая сила» (Forza Nuova) провела акцию, посвящённую нападающему «Брешии» Марио Балотелли.



Как сообщает Corriere dello Sport, на днях представители партии вывесили на входе на территорию стадиона «Ювентуса» «Альянц» в Турине баннер, на котором было написано следующее: «Марио, ты прав, ты африканец».



Позднее партия прокомментировала свою акцию в социальных сетях: «Он говорит, что в большей степени чувствует себя африканцем, а не итальянцем. Он избалованный ребёнок, привыкший к тому, что у него всё есть. Когда что-то складывается для него не лучшим образом, он всё оправдывает расизмом».



В начале ноября Балотелли стал жертвой расистского поведения болельщиков. В матче 11-го тура чемпионата Италии «Верона» — «Брешия» болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес форварда. В ответ Марио запустил в их сторону мячом, после чего направился в раздевалку и показал рукой, что не будет продолжать матч. Остановить его удалось лишь партнёрам по команде.

«Верона» до 2030 года запретила посещение матчей фанату, оскорбившему Балотелли