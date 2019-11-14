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Гвардиола написал письмо каждому из 114 фанатов, поддержавших «Сити» в Харькове

Гвардиола написал письмо каждому из 114 фанатов, поддержавших «Сити» в Харькове
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола написал письмо каждому из 114 болельщиков, которые отправились на Украину, чтобы поддержать команду в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром». Об этом сообщает Daily Mail.

В письме наставник «горожан» поблагодарил каждого из фанатов за их поддержку в матче, который состоялся 18 сентября в Харькове и завершился со счётом 3:0 в пользу английского чемпиона. Также Гвардиола сообщил, что клуб приглашает болельщиков за счёт «Сити» посетить ответную встречу с «Шахтёром», которая состоится 26 ноября.

Фото можно посмотреть в «твиттере» City Chief.

В турнирной таблице группы C Лиги чемпионов «Манчестер Сити» (10 очков) занимает первое место, «Шахтёр» (5) — второе.

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