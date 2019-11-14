Яя Туре: Гвардиола может быть немного разочарован Саутгейтом

Бывший игрок «Манчестер Сити» Яя Туре прокомментировал ситуацию между нападающим клуба Рахимом Стерлингом и защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом.
«Я считаю, что люди очень эмоционально отреагировали на то, что произошло между Стерлингом и Гомесом. На тренировках такое может произойти. Они только в воскресенье играли друг против друга, а через пару дней уже были в составе сборной. У меня с братом было и не такое. Мы и ругались, и дрались.
Рахим — один из лучших игроков в Англии на данный момент. Именно он, не Гарри Кейн. На него сейчас идёт давление со всех сторон. Рахим борется с расизмом, плюс тот факт, что он играл на «Энфилде», где фанаты освистывают его, — это тоже может оказать на него влияние.
Хосеп Гвардиола может быть немного разочарован Саутгейтом. Рахим всё ещё молод и учится. Если бы мой игрок вёл себя так, злился и показывал себя таким образом, я был бы очень счастлив. Это значит, что он хочет победить — вот что важно. Игрок без этого персонажа», — приводит слова Яя Туре Sky Sports.
- 14 ноября 2019
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