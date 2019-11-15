Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере

Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв от форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщается в «твиттере» ESPN.

Роналду забил три гола в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Литвы. Теперь на его счету 55 хет-триков в карьере (46 за клуб и 9 за сборную). У Лионеля Месси в активе 52 хет-трика (46 за клуб и 6 за национальную команду).

Запись можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.

Сборная Португалии сохраняет шансы на выход на чемпионат Европы. В последнем, 10-м туре квалификации португальцы в гостях встретятся с Люксембургом. Матч состоится 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.