Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере
Нападающий «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду увеличил отрыв от форварда «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, сообщается в «твиттере» ESPN.
Роналду забил три гола в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с национальной командой Литвы. Теперь на его счету 55 хет-триков в карьере (46 за клуб и 9 за сборную). У Лионеля Месси в активе 52 хет-трика (46 за клуб и 6 за национальную команду).
Запись можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.
Сборная Португалии сохраняет шансы на выход на чемпионат Европы. В последнем, 10-м туре квалификации португальцы в гостях встретятся с Люксембургом. Матч состоится 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
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