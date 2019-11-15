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Роналду обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров квалификации Евро-2020

Роналду обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров квалификации Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Литвой (6:0).

В активе Роналду уже 10 мячей в квалификации Евро-2020. В гонке бомбардиров 34-летний португалец опередил форварда сборной России Артёма Дзюбу, который забил 9 голов.

Лучшие бомбардиры отбора Евро-2020

1. Эран Захави (Израиль) — 11 мячей
2. Гарри Кейн (Англия) — 11
3. Криштиану Роналду (Португалия) — 10
4. Александр Митрович (Сербия) — 9
5. Артём Дзюба (Россия) — 9
6. Рахим Стерлинг (Англия) — 8
7. Теэму Пукки (Финляндия) — 7
8. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 6
9. Клаудиу Кешерю (Румыния) — 6
10. Мемфис Депай (Нидерланды) — 6.

16 ноября национальная команда России в Санкт-Петербурге проведёт матч 9-го тура квалификации Евро-2020 с Бельгией. Начало встречи — в 20:00 мск.

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