Роналду обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров квалификации Евро-2020

Нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в домашнем матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Литвой (6:0).

В активе Роналду уже 10 мячей в квалификации Евро-2020. В гонке бомбардиров 34-летний португалец опередил форварда сборной России Артёма Дзюбу, который забил 9 голов.

Лучшие бомбардиры отбора Евро-2020

1. Эран Захави (Израиль) — 11 мячей

2. Гарри Кейн (Англия) — 11

3. Криштиану Роналду (Португалия) — 10

4. Александр Митрович (Сербия) — 9

5. Артём Дзюба (Россия) — 9

6. Рахим Стерлинг (Англия) — 8

7. Теэму Пукки (Финляндия) — 7

8. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 6

9. Клаудиу Кешерю (Румыния) — 6

10. Мемфис Депай (Нидерланды) — 6.

16 ноября национальная команда России в Санкт-Петербурге проведёт матч 9-го тура квалификации Евро-2020 с Бельгией. Начало встречи — в 20:00 мск.