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Главный тренер «Гэлакси»: Ибрагимович хочет закончить карьеру в Италии

Главный тренер «Гэлакси»: Ибрагимович хочет закончить карьеру в Италии
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Баррос Скелотто высказался о будущем нападающего Златана Ибрагимовича, который в конце этого года покинет клуб по истечении контракта.

«Он пока не знает, что будет делать дальше. Златан – великолепный футболист, но я не знаю, каким будет его следующий шаг. Возможно, он закончит карьеру в Неаполе или Милане. Он заслуживает и хочет повесить бутсы на гвоздь в Италии.

Что касается варианта с «Наполи», Златан и Анчелотти отлично знают друг друга. Ибрагимович обладает всеми характеристиками, в которых клуб нуждается в данный момент», — цитирует Скелотто Goal.com со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

За полтора года в «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. Ранее сообщалось, что 38-летним шведом, помимо Италии, интересуются в Австралии.

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