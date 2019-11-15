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Норвегия разгромила Фарерские острова в матче отбора Евро-2020

Норвегия разгромила Фарерские острова в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Норвегии принимала сборную Фарерских островов. Встреча прошла в Осло на стадионе «Уллевол» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил защитник Норвегии Торе Региниуссен на 4-й минуте. Через четыре минуты хавбек Ивер Фоссум увеличил преимущество хозяев. В середине второго тайма два мяча в ворота Фарерских островов отправил нападающий Александр Сёрлот.

Сборная Норвегии, набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F отбора Евро-2020, Фарерские острова (3) — пятое.

В заключительном, 10-м туре норвежские футболисты на выезде встретятся с Мальтой, а национальная команда Фарерских островов в гостях сыграет с Швецией. Оба матча состоятся 18 ноября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа F. 9-й тур
15 ноября 2019, пятница. 20:00 МСК
Норвегия
Окончен
4 : 0
Фарерские острова
1:0 Региниуссен – 4'   2:0 Фоссум – 8'   3:0 Сёрлот – 62'   4:0 Сёрлот – 65'
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