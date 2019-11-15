Норвегия разгромила Фарерские острова в матче отбора Евро-2020

В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Норвегии принимала сборную Фарерских островов. Встреча прошла в Осло на стадионе «Уллевол» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Первый гол забил защитник Норвегии Торе Региниуссен на 4-й минуте. Через четыре минуты хавбек Ивер Фоссум увеличил преимущество хозяев. В середине второго тайма два мяча в ворота Фарерских островов отправил нападающий Александр Сёрлот.
Сборная Норвегии, набрав 14 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы F отбора Евро-2020, Фарерские острова (3) — пятое.
В заключительном, 10-м туре норвежские футболисты на выезде встретятся с Мальтой, а национальная команда Фарерских островов в гостях сыграет с Швецией. Оба матча состоятся 18 ноября.
- 15 ноября 2019
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