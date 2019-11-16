Определились 12 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Вчера, 15 ноября, определились ещё две сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
К оформившим выход на Евро-2020 ранее сборным России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины, Турции, Франции, Англии и Чехии присоединились национальные команды Швеции и Финляндии.
Напомним, финальная часть чемпионата Европы 2020 года пройдёт на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 сборные, которые будут разбиты на 6 групп по 4 команды. Жеребьёвка группового этапа Евро-2020 пройдёт 30 ноября 2019 года в Бухаресте. Финальный матч турнира будет сыгран 12 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Гол и голевая передача Берга вывели сборную Швеции на Евро-2020
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