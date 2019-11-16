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Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи

Капитан «Витесса»: об увольнении Слуцкого не может быть и речи
Футбол / Прочие турниры 0

Капитан «Витесса» Брайан Линссен прокомментировал неудачное выступление команды в последних матчах. Подопечные Леонида Слуцкого проиграли три последние встречи в чемпионате Нидерландов — «Ден Хаагу» (0:2), «Эммену» (1:2) и «Гронингену» (1:2).

«Нам нужно что-то менять, не говорю сейчас непосредственно о нашей игре. Всё не может измениться в лучшую сторону из ничего. Нам нужны игроки, которые думают и идут в одном направлении. Мы должны быть сильнее в такие моменты, что уже не раз демонстрировали. Конечно же мы хотим больше атаковать, только это не всегда легко делать.

Об увольнении тренера не может быть и речи. Абсолютно. В прошлом сезоне у нас тоже был плохой период, но в итоге мы оказались в финале плей-офф за место в Лиге Европы. С нетерпением жду следующего матча со «Спартой». Каждый идёт своим путём. Сейчас у нас три выходных дня, и мы можем выбросить всё из головы. Это то, что нам нужно сейчас, иначе мы просто можем сломаться психологически. Многие игроки сейчас отправились в свои сборные. Надеюсь, они вернутся со свежими головами после побед с национальными командами", — приводит слова Линссена Omroep Gelderland.

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