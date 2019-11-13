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Слуцкий — об СССР: мы думали, что живём в лучшей стране в мире, из-за пропаганды

Слуцкий — об СССР: мы думали, что живём в лучшей стране в мире, из-за пропаганды
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился воспоминаниями о детстве в СССР.

«Это было советское время. У нас была одинаковая одежда, одинаковая форма, одинаковое жильё и одинаковая еда. Всё было идентичным. Но это было счастливое время, потому что когда ты ребёнок, ты автоматически счастлив. Все думали, что мы живём в лучшей стране в мире, потому что в СССР была серьёзная пропаганда, которая внушала нам, что капиталистические страны плохие из-за неравенства между гражданами. Мы все были одинаковыми, на одном уровне.

Конечно, я даже не думал, что смогу делать что-то за пределами своей страны или уехать за границу. Впервые я оказался за границей в 17 лет. Мы участвовали в турнире, который проходил в Бельгии. Ощущение было такое, будто попал на другую планету, потому что это была совершенно другая культура. Например, мы не ели никогда какого-то особенного мороженого или особых конфет. Это всё было в первый раз. 17-летний я смотрел на всё это и говорил: «Как это возможно? Это неправда. Вы живёте довольно хорошо», — сказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

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