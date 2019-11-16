Лукаку забил четвёртый мяч в ворота сборной России

Нападающий национальной команды Бельгии Ромелу Лукаку стал автором четвёртого гола в выездном матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной России. 26-летний футболист отличился на 72-й минуте. Результативную передачу отдал полузащитник Кевин Де Брёйне.

Матч Россия — Бельгия проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». К 75-й минуте счёт 4:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Бельгии, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.