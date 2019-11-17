Гол Крыховяка помог Польше обыграть Израиль в матче отбора Евро-2020

Сборная Польши обыграла национальную команду Израиля в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоялась на стадионе «Тедди» в Иерусалиме и завершилась со счётом 2:1.
Победу гостям принесли результативные удары полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка и форварда «Милана» Кшиштофа Пёнтека. У хозяев гол на счету Мунаса Даббура.
В параллельном матче сборная Австрии с тем же счётом 2:1 обыграла национальную команду Северной Македонии и вслед за поляками гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020. Встреча проходила в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель».
Счёт в матче был открыт на 7-й минуте защитником хозяев Давидом Алабой, которому ассистировал Штефан Ляйнер. После перерыва забил уже сам Ляйнер с паса Александара Драговича. В самом конце матча у гостей забил Влатко Стояновски.
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