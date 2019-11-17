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Гол Крыховяка помог Польше обыграть Израиль в матче отбора Евро-2020

Гол Крыховяка помог Польше обыграть Израиль в матче отбора Евро-2020
Футбол / РПЛ 0

Сборная Польши обыграла национальную команду Израиля в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча состоялась на стадионе «Тедди» в Иерусалиме и завершилась со счётом 2:1.

Победу гостям принесли результативные удары полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка и форварда «Милана» Кшиштофа Пёнтека. У хозяев гол на счету Мунаса Даббура.

В параллельном матче сборная Австрии с тем же счётом 2:1 обыграла национальную команду Северной Македонии и вслед за поляками гарантировала себе участие в финальной стадии Евро-2020. Встреча проходила в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель».

Счёт в матче был открыт на 7-й минуте защитником хозяев Давидом Алабой, которому ассистировал Штефан Ляйнер. После перерыва забил уже сам Ляйнер с паса Александара Драговича. В самом конце матча у гостей забил Влатко Стояновски.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 22:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 2
Польша
0:1 Крыховяк – 4'   0:2 Пёнтек – 54'   1:2 Даббур – 88'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 9-й тур
16 ноября 2019, суббота. 22:45 МСК
Австрия
Окончен
2 : 1
Северная Македония
1:0 Алаба – 7'   2:0 Ляйнер – 48'   2:1 Стояновски – 90+3'
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