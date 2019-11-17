Украинский комментатор: а за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?

Украинский комментатор Виктор Вацко с сарказмом высказался о поражении сборной России в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).

«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал Вацко в своём «твиттере».

Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) — на втором месте. Бельгийцы досрочно стали победителями группы. Сборная России также вышла на Евро-2020.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

Турнирная таблица отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.