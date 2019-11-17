Украинский комментатор: а за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?
Украинский комментатор Виктор Вацко с сарказмом высказался о поражении сборной России в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).
«А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпиона Европы?» — написал Вацко в своём «твиттере».
Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) — на втором месте. Бельгийцы досрочно стали победителями группы. Сборная России также вышла на Евро-2020.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
Турнирная таблица отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Семак с женой, Гильерме в окружении птиц и батюшка в VIP. Фото Россия — Бельгия
- 17 ноября 2019
-
10:50
-
10:30
-
10:29
-
10:08
-
10:08
-
09:38
-
09:36
-
09:20
-
09:16
-
09:16
-
09:00
-
08:13
-
02:31
-
01:54
-
00:57
-
00:55
-
00:40
-
00:40
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:02
- 16 ноября 2019
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:34
-
23:24
-
23:23
-
23:10
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:56
-
22:53
-
22:47
Партнерский контент