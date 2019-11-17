Семак с женой, Гильерме в окружении птиц и батюшка в VIP. Фото Россия — Бельгия

16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда России потерпела поражение от сборной Бельгии со счётом 1:4.
Первый гол забил нападающий бельгийцев Торган Азар на 19-й минуте. Его брат Эден Азар увеличил преимущество «красных дьяволов» на 33-й минуте. В конце первого тайма он же оформил дубль. В середине второй половины ещё один мяч в ворота России отправил форвард Ромелу Лукаку. На 79-й минуте отличился защитник россиян Георгий Джикия.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
Лучшие кадры с матча Россия — Бельгия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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