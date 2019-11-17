«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал владивостокский «Луч». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



Во втором тайме, на 79-й минуте, счёт открыл защитник «Луча» Максим Насадюк. Через 2 минуты нападающий Саид Алиев упрочил преимущество владивостокской команды. Таким образом, «Луч» прервал серию без побед в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 11 матчей.



«Луч» набрал 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (24) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 51 очко в 23 матчах.