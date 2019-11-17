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«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»

«Луч» прервал серию без побед в ФНЛ, обыграв «Спартак-2»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал владивостокский «Луч». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф.Черенкова и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Во втором тайме, на 79-й минуте, счёт открыл защитник «Луча» Максим Насадюк. Через 2 минуты нападающий Саид Алиев упрочил преимущество владивостокской команды. Таким образом, «Луч» прервал серию без побед в Футбольной национальной лиге, которая длилась на протяжении 11 матчей.

«Луч» набрал 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (24) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 51 очко в 23 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 24-й тур
17 ноября 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
0 : 2
Луч
Владивосток
0:1 Насадюк – 79'   0:2 Алиев – 81'
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