Президент ФНЛ: туман на матче «Авангарда»? Может, это камеры не так стоят?

Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов поделился мнением о погодных условиях, в которых проходит матч 24-го тура «Авангард» — «Шинник» (2:2).

«Я же не нахожусь сейчас в Курске. Есть правила игры: решение принимает судья, который выходит на поле. Моё личное отношение? Зачем такие язвительные вопросы? Есть регламентирующие документы. Не первый раз матч проводится в тяжёлых условиях. Они везде иногда проводятся в таких условиях. Когда болельщики ничего не видят, матч прерывается. Я же не нахожусь сейчас в центре поля, не могу судить. Может, это камеры так стоят, поэтому создаётся такое впечатление. Если бы было невозможно играть, судья не начал бы встречу.

Сейчас включил картинку. На мой взгляд, это не форс-мажор, а нормальные условия. Туман сверху, но игроки друг друга абсолютно нормально видят. Это же не та ситуация, когда у нас был матч в Хабаровске при наводнении. Тогда условия были намного хуже, а туман, дождь и так далее — обычное дело, иногда случается», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Туман на матче «Авангард» — «Шинник»

Туман на матче «Авангард» — «Шинник»