«Прощание будет весной». МВД не даёт «Торпедо» проводить матчи на родной арене

«Торпедо» запрещают проводить матчи на стадионе на Восточной улице, но клуб продолжает биться за то, чтобы последняя игра на легендарной арене всё же состоялось – она должна пройти 23 ноября.

Почему «Торпедо» запрещают играть на Восточной? Скандал вокруг матча ФНЛ Детективная и очень непонятная история.

Перед началом сезона в ФНЛ «Торпедо» проходило стандартную процедуру допуска стадиона к проведению массовых мероприятий: на арену не раз наведывались комиссии, которые проверяли, все ли требования выполнены. Клуб утверждает, что всё необходимое для допуска было сделано, но всё равно находились какие-то недочёты. Видимо, проверяющих смущала стройка, которая развернулась вблизи трибун.

— Это могло стать весомым основанием такому, прямо скажу, предвзятому отношению при приёме стадиона, — говорит заместитель руководителя арены Владимир Ашаев. — После товарищеского матча с «Шеффилдом» мы собрали большую комиссию, в которую пригласили представителей РФС, ГУВД, Росгвардии. Договорились, что на нашем стадионе матчи всё же будут проходить, а мы, в свою очередь, дали обещание, что в дни проведения игр стройка будет останавливаться, а полиция вместе с собаками перед началом встреч будет осматривать все объекты.

«Торпедо» по просьбе правоохранителей сократило билетную программу сначала до пяти тысяч билетов, потом до трёх. Ситуация на трибунах, по словам Ашаева, кардинально изменилась в последние годы после смены руководства: количество файеров, беспорядков и мата снизилось до минимума.

В конце июля на стадион наведалась прокуратура – проверить, всё ли в порядке с исполнением обязательств со стороны клуба. По результатам проверки было установлено, что всё в порядке и никаких оснований к запрету матчей нет. До 31 октября клуб согласовывал каждую игру, а потом что-то пошло не так.

Что должен согласовывать клуб? Инструкцию по обеспечению безопасности, а также план, как это должно реализовываться. Делать это необходимо не менее чем за семь дней до матча.

«Торпедо» не разрешили провести матч со «СКА-Хабаровск» на домашней арене, поэтому руководству пришлось в сжатые сроки искать другие варианты.

«О том, что нам не согласуют проведение матча на 3 ноября, сказали в перерыве игры с «Балтикой», — рассказывает президент клуба Елена Еленцева. — Это был четверг, а игра первенства должна была быть в воскресенье. Для того чтобы сделать хоть что-то, у нас был всего один рабочий день – пятница. Мы бросили все силы на то, чтобы согласовать игру на резервном стадионе, но в воскресенье «Спартак-2» играл дома, «Химки» и «Чертаново» тоже. Мы рассматривали все варианты, но в силу различных причин ни один из имеющихся не подходил. Оставался только Спортивный городок «Лужники» после матча «Чертаново». Мы благодарны руководству стадиона за то, что они пошли навстречу и сделали всё возможное и невозможное, чтобы нам согласовали матч на их арене».

После этого «Торпедо» подало документы на проведение игры с «Нижним Новгородом», которая должна состояться 13 ноября, но и тут получило отказ – снова без объяснения причин. Лишь сказали, что сделано это было не по инициативе ГУВД, а генерал Захаров, который обычно занимался подписанием документов «Торпедо», внезапно уехал в отпуск.

В итоге матч пройдёт на «Открытии».

Фото: torpedo.ru

«Мы вновь столкнулись с тем, что на всех доступных стадионах Москвы и Подмосковья, где можно проводить матчи ФНЛ, в этот же день есть матчи, — продолжает Еленцева. — Директор «Арены Химки» сказал, что нашу ситуацию знает и пытался согласовать проведение нашего матча в два часа перед «Химками», но из-за того, что ушли все сроки, полиция в этой просьбе отказала. Мы вновь обратились в «Лужники», нам вновь пошли навстречу – договорились о проведении игры 12 ноября. Позвонили в лигу, там получили добро, но «Нижний Новгород» отказался сдвигать матч на день раньше. Вместо этого клуб предложил провести встречу на их арене, предложив оплатить нам аренду стадиона, а билетную программу оставить себе.

Естественно, прибавив все затраты на дорогу и проживание, отказались от этого предложения. Вариант остался один – «Открытие Арена». Руководство «Спартака» и стадиона пошло нам навстречу. В понедельник мы получили разрешение, поэтому готовимся к проведению игры в Тушино. Конечно, аренда выходит дороже, чем в Нижнем Новгороде, но мы предоставим возможность нашим болельщикам поддержать любимую команду и сможем немного отбить аренду за счет билетной программы. При этом мы не стали повышать стоимость билетов на матч, хотя не являемся клубом, который может сорить деньгами. Для нас важно, чтобы в этот непростой период все торпедовцы объединились ещё сильнее. Надеюсь, что в среду многие смогут поддержать команду на трибунах".

23 ноября – дата последнего матча перед зимним перерывом. Дата, когда клуб хотел в торжественной атмосфере проститься со стадионом с большой историей. Но сейчас всё идёт к тому, что прощание перенесут на весну: во-первых, нет никакой гарантии, что ситуация изменится, во-вторых, все силы клуба брошены на решение имеющейся проблемы, а не организацию праздника.

«Мы уже приняли решение о том, что независимо от того, где состоится последний матч, прощание со стадионом пройдёт, как полагается, — говорит Еленцева. — Проведём его весной, когда будет тепло. Пусть это не будет официальное спортивное мероприятие, а товарищеский матч, но зато с красивой церемонией прощания. К этому времени и поле будет в хорошем состоянии, и погода, надеюсь, будет комфортной. Люди смогут прийти и в весенние денёчки попрощаться с родным стадионом по-человечески. Но в то же время для нас крайне важно провести заключительный официальный матч на родном стадионе. Это событие ждали тысячи людей, эта важная веха в истории арены с богатейшей историей. Я по-прежнему верю, что здравый смысл восторжествует и арена, пережившая много ярких спортивных событий, уйдёт на реконструкцию достойно».

«Я работаю на стадионе 20 лет, и никогда такой боевой обстановки не было, — добавляет Ашаев. — Хотя у нас играли разные команды: ЦСКА, «Спартак», «Москва», сборные команды. Но тогда, конечно, были другие времена».

Клуб пытается найти причину отказа, но пока безуспешно – есть много вопросов, но ответов пока нет ни у кого. «Причину знает только тот, кто дал команду не подписывать документ», — с сожалением говорит Еленцева.

Фото: instagram.com/fnl.ru

«За «Торпедо» болеют по всей стране и за её пределами, — добавляет руководитель клуба болельщиков Василий Петраков. — Люди собираются приехать на прощание со стадионом из США, Германии, Финляндии. Многие уже купили билеты, запланировали поездки. Человек с инфарктом, на коляске, живущий в Финляндии, говорил, что готов всё бросить и быть 23 ноября на футболе! Для многих это личное воспоминание – на этот стадион ходили ещё их деды и отцы. Дети хотели даже принести портреты пап, которые ходили на эту арену. Но, к сожалению, из-за этой ситуации мы ничего не можем сделать.

Очевидно, что просто так подобное не происходит. Есть версия, что всё дело в ссоре владельца «Торпедо» Романа Авдеева и Игоря Сечина («Роснефть» — крупный клиент «МКБ», президентом которого является Авдеев. — Прим. ред.), но никаких подтверждений её правдивости у нас нет. В клубе об этой версии ничего не знают, это информация от нашего источника.

Но если кто-то таким образом решает свои вопросы, то больше всех в этой ситуации жаль болельщиков – они здесь точно ни при чём".